Suso: “Ho vissuto settimane difficili, ho dovuto lottare contro tutti. Volevo il Siviglia già dalla scorsa estate”

Suso ha ufficialmente lasciato il Milan ed è tornato a giocare in Spagna, al Siviglia. E’ partito ieri dall’Italia senza proferir parola, ma oggi, dopo l’annuncio del trasferimento, ha parlato dell’operazione, togliendosi qualche sassolino: “Milan e Siviglia sapevano bene che volevo venire qui. Ho vissuto settimane difficili, ho dovuto lottare contro tutti. Volevo venirci da tanto tempo, ci ho provato anche l’estate scorsa. Questo è il posto giusto per far decollare la mia carriera una volta per tutte. Mister Lopetegui mi conosce meglio di chiunque altro: ho fatto con lui tutte le giovanili della Nazionale, oltre a debuttare con la Roja. Sono davvero felice“.