Suso cambia agente, Lucci conferma tutto: “Le nostre strade si separano”

Era nell’aria, ora è ufficiale: l’esterno del Milan Suso cambia agente e si separa da Alessandro Lucci, storico procuratore dello spagnolo, confermato quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. La comunicazione è arrivata direttamente da Lucci, che ha scritto il seguente post su Instagram: “Abbiamo vissuto anni positivi, affrontando nuove sfide e vivendo emozioni vere dal punto di vista sportivo e umano. Ora le nostre strade professionali si separano, ma la stima per il calciatore e per l’uomo rimarrà immutata. In bocca al lupo Jesus per la tua carriera e per la tua vita fuori dal campo; è stato un piacere condividere questa esperienza insieme”.

https://www.instagram.com/p/B4xAQZvIQoU/

Foto: sito ufficiale Milan