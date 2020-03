Suso: “Al Milan è difficile iniziare qualcosa di solido in questo momento”

Intervistato dai microfoni di AS, l’ex-Milan Suso – oggi in forza al Siviglia – ha commentato la situazione in casa rossonera: “Al Milan ho avuto tre presidenti, diversi allenatori, decine di giocatori nuovi. È difficile iniziare qualcosa di solido. Ogni anno quando inizi è completamente diverso. Europeo? Luis Enrique contava quasi sempre su di me e ho la sensazione che avessi buone probabilità di andarci. Ma prima di tutto c’è la salute delle persone.”