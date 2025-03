Suslov: “Vittoria fondamentale per raggiungere la salvezza”

Toma Suslov, attaccante del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria a Udine.

Queste le sue parole: “Cerco di dare il massimo per la squadra, ho provato a segnare facendo però tanto lavoro per la squadra come tutti, Duda è un giocatore fondamentale della squadra e siamo felici abbia fatto gol. Siamo venuti qui per regalare una soddisfazione ai tifosi e siamo felici di esserci riusciti”..



Ti stai trasformando tatticamente: “Sono felice di quello che sto facendo, penso la mia posizione sia il centrocampista box to box, nella posizione in cui mi sta schierando Zanetti mi trovo bene”.



Cosa significa per te essere all’Hellas? “Verona significa molto per me, sono molto felice di giocare qui, sento fiducia”.

Per te con due vittorie la salvezza è raggiunta? “Dobbiamo giocare ogni gara pensando alla salvezza, non so con certezza quanti punti serviranno, pensiamo a vincere gara dopo gara”.



Con Duda provate le punizioni in allenamento? “Ci alleniamo su tutto in settimana, pensavo battesse Kastanos, sono rimasto sorpreso quando ho visto Duda ma sono felice che abbia segnato”.



Tante sconfitte ma avete vinto le gare che contano: “La nostra caratteristica è quella di non mollare mai, ci conosciamo tutti meglio, siamo più squadra e lotteremo fino alla fine con tutti”.

Foto: Instagram personale