Suslov: “Restare in B? Domanda difficile ora. Ho ambizione, anche se qui sto bene”

10/05/2026 | 15:29:04

Tomas Suslov, attaccante del Verona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa contro il Como.

Queste le sue parole: “Restare anche in B? Domanda difficile ora, abbiamo ancora due partite, hop un contratto e di queste cose ne parleremo dopo la fine della stagione. I tifosi sono stati sempre con me, sono felice a Verona e voglio dare sempre il massimo per questo club”.

Era rigore quello che non è stato fischiato su di te? “Sul rigore non lo so. Ho sentito un contatto, non lo so. Comunque sì, è difficile, abbiamo fatto una buona partita, anche se non con un bellissimo calcio, ma siamo stati squadra. Non sei felice quando perdi, ma vogliamo chiudere bene questa stagione”.

Se la società ti dicesse che il progetto ruota attorno a te, te la sentiresti di restare in B? “Stagione difficile per me e per tutti noi, ho avuto un infortunio molto lungo. Come ho detto: ho ambizioni nella mia carriera, sicuramente, ma sono felice qua a Verona e non so cosa voglia la società. Ora il mio obiettivo è chiudere bene la stagione”.

I tifosi hanno fischiato, pur sostenendovi durante la gara: un messaggio per loro? “Noi li capiamo, andiamo in B, non sono felici ora, ma la cosa più importtante è che siano qua allo stadio, noi vogliamo dare il massimo per loro. La stagione è difficile, non abbiamo fatto buone partite, ma dobbiamo dare sempre il massimo per loro”.

Foto: Instagram Suslov