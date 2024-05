Suslov-Folorunsho, l’Hellas Verona è salvo: 2-1 all’Arechi contro la Salernitana

L’Hellas Verona è salvo! Gli uomini di Baroni hanno conquistato la salvezza vincendo 2-1 all’Arechi contro la Salernitana (già retrocessa). Gli scaligeri sono passati in vantaggio al 22′ con la conclusione al limite dell’area di Suslov dopo la sponda di Noslin. Al 48′ la rete del raddoppio firmata da Folorunsho che, da due passi, ha appoggiato in rete il passaggio di Lazovic. Nella ripresa si abbassano i ritmi della partita con l’Hellas che addormenta il gioco per portare a casa il risultato. Al 90′ arriva la rete dell’orgoglio firmata da Maggiore che accorcia le distanze. Ma termina così 1-2 all’Arechi, il Verona è salvo con una giornata di anticipo.

Foto: Instagram Verona