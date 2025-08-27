Sucic: “Ricorderò per sempre la prima volta in Champions. Sulla Nazionale…”

27/08/2025 | 14:00:59

Il nuovo gioiello di casa Inter, Petar Sucic ha rilasciato delle dichiarazioni presenti nella rubrica “On Board” realizzata con Inter Media House. Le parole del calciatore bosniaco naturalizzato croato: “Sono cresciuto in un piccolo villaggio, con la mia famiglia. Avevamo una piccola fattoria: a mio papà piacciono molto le mucche e ne avevamo qualcuna. Quando ero piccolo lui usciva presto la mattina per andare al lavoro e ogni tanto io dovevo andare a mungerle per prendere il latte: mi piaceva quello stile di vita, ero molto felice quando ero bambino perché stavo sempre all’aperto, avevamo anche altri animali. È una parte della mia vita che mi ricorderò per sempre”. Sulla prima volta in Champions: “La scorsa stagione con il Club da cui provengo, la Dinamo Zagabria. Pioveva tantissimo e pensavo che non si sarebbe giocata, ma poi siamo scesi in campo ed è stata la mia prima volta. Ero davvero felice ed entusiasta. Poi ho segnato uno dei gol migliori della mia carriera. Una notte che ricorderò per sempre”. Sulla Nazionale: “Posso solo dire che mi piace molto giocare la Nazionale. Sono il ragazzo più felice del mondo quando entro in campo. Primo gol? Ero felice come non mai, un momento speciale e un’emozione speciale”.

Foto: Instagram Sucic