Supryaga, il sogno proibito del Bologna. E il principale pericolo per la Juve

Si chiama Vladyslav Supryaga, ha 20 anni, è il principale pericolo per la Juve, uno dei gioielli della Dinamo Kiev, per molti l’erede naturale di Shevchenko. Ma Supryaga è soprattutto il grande rimpianto del Bologna: due mesi di inseguimento, la Dinamo che continuava ad alzare l’asticella, non scendendo troppo dai 15-16 milioni più bonus per avvicinarsi ai 20. Il Bologna ha aspettato, si è illuso, non aveva un piano B, alla fine la Dinamo Kiev ha resistito a qualsiasi tentazione per Supryaga. E stasera lo manderà all’assalto della Juve…

Foto: World football scouting