Superdeporte sicuro: “Cancelo a un passo dalla Juve”

“Joao Cancelo alla Juve, affare quasi chiuso”. Ne è certo Superdeporte, principale quotidiano sportivo di Valencia e molto vicino alle vicende del club spagnolo. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il laterale portoghese, reduce dalla grande stagione con l’Inter, sarebbe ormai a un passo dalla Juve, che avrebbe già comunicato la disponibilità a pagare la stessa cifra dell’opzione di riscatto inserita a suo tempo nel contratto con l’Inter per assicurarsi le prestazioni dello specialista lusitano. A conferma che l’opzione Wolverhampton non avrebbe preso quota malgrado il tentativo di Mendes. Il Valencia – si legge – ha fretta di chiudere l’operazione, dal momento che ha assolutamente bisogno di incassare una cifra vicina a 45 milioni entro la fine di giugno per rientrare nei paletti del FPF. E ora la soluzione bianconera sembra quella più probabile. Ricordiamo che lo stesso Cancelo, prima di trasferirsi all’Inter, era già stato molto vicino alla Juve. Un matrimonio che potrebbe consumarsi a distanza di un anno.

Foto: Twitter ufficiale Inter