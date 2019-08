Supercoppa UEFA, sarà la francese Frappart a dirigere Liverpool-Chelsea

Svolta nel mondo del calcio: sarà Stéphanie Frappart ad arbitrare la finale di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea in programma mercoledì 14 agosto alle 21:00 a Istanbul. Si tratta del primo arbitro donna in una finale europea maschile. In merito il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ha dichiarato: “L’ho detto in molte occasioni che il potenziale delle donne nel calcio non ha limiti e sono lieto che Stéphanie Frappart sia stata scelta per questa edizione della Supercoppa”. Il fischietto francese ha diretto recentemente la finale dei Mondiali femminili tra Stati Uniti e Olanda. Frappart sarà coadiuvata da altre due donne: Manuela Nicolosi (Francia) e Michelle O’Neal (Irlanda). Quarto uomo il turco Cuneyt Cakir. Verrà utilizzato il VAR e l’ufficiale designato è il francese Clement Turpin, che sarà assistito da François Letexier (Francia), Mark Borsch (Germania) e l’italiano Massimiliano Irrati.