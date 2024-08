Serata indimenticabile per il Besiktas che ha battuto per 5-0 il Galatasaray e si è aggiudicato la Supercoppa di Turchia. Protagonista Ciro Immobile che ha sbloccato il risultato con un gol lampo e che poi ha trasformato il rigore del momentaneo 3-0. Una debacle assoluta per il Galatasaray che difficilmente dimenticherà una notte così, cinque schiaffi che fanno male.

Foto: twitter Besiktas