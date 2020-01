Supercoppa spagnola, l’Atletico ribalta il Barça e raggiunge il Real in finale

L’Atletico Madrid ribalta il Barcellona in semifinale: apre le marcature Koke, poi Messi e Suarez illudono Valverde, ma nel finale prima Morata e poi Correa regalano il successo ai Colchoneros. Simeone ora sfiderà il Real in finale, per l’ennesimo e incandescente derby di Madrid che si disputerà domenica 12 gennaio alle 19:00.

Foto: Liga Twitter