Supercoppa Italiana, si gioca dal 18 al 22 dicembre: il via con Napoli-Milan

24/10/2025 | 20:00:06

Sono state decise le date della Supercoppa italiana 2025-26, che avrà luogo a Riad (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre prossimi fra Napoli, Bologna, Inter e Milan. Prevista la disputa di tre gare: due semifinali e una finale nei tre giorni di gare. Questo il programma 18 dicembre, ore 20 italiane, Napoli-Milan; 19 dicembre, ore 20 italiane, Bologna-Inter; la finale è in programma il 22 dicembre sempre alle 20.

FOTO: Lega