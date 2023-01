Supercoppa Italiana Primavera alla Fiorentina. Inter battuta 2-1

La Primavera dell‘Inter non riesce a emulare i più grandi, perdendo la finale della Supercoppa Italiana Primavera. A fare festa è la Fiorentina di mister Aquilani che si è imposta 2-1 sull’ex compagno ai tempi della Roma, Christian Chivu.

Primo tempo dominato dalla Fiorentina in larga parte. Amatucci su punizione e Berti con una percussione personale, hanno siglato i due gol della viola. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno accorciato le distanze con un gran gol da fuori area di Owusu. Nel finale, Valentin Carboni, invece, è stato espulso per doppio giallo al 90′ in casa nerazzurra.

Finisce 2-1 per la Fiorentina che fa festa e vince con merito il trofeo.

Foto: twitter Fiorentina