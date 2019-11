Supercoppa italiana, Juventus-Lazio si gioca a Riyad. La nota

La Supercoppa italiana torna, come noto, in Arabia Saudita. La sfida tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, Juventus-Lazio, si gioca a Riyad il 22 dicembre, alle 17.45 ora italiana. Rispetto all’edizione 2018, disputatasi a Gedda, passo in avanti sul fronte dei diritti con la Lega ha espressamente chiesto di far partecipare il pubblico femminile, liberamente e in tutti i settori dell’impianto sportivo.

Foto: Serie A Twitter