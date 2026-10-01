Supercoppa Italiana, è ufficiale: Inter-Lazio a San Siro il 22 dicembre

01/10/2026 | 17:36:08

La Lega Serie A ha comunicato data e orario della Supercoppa Italiana: “Sarà lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano a ospitare martedì 22 dicembre 2026, con fischio d’inizio alle ore 21.00, la gara valida per aggiudicarsi la EA SPORTS FC Supercup 2026/2027. Si affronteranno l’FC Internazionale Milano (Società Campione d’Italia Serie A Enilive 2025/2026) e la S.S. Lazio (Società Finalista della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, essendo la Società vincitrice della Coppa Italia corrispondente a quella vincitrice il Campionato).

foto x lega