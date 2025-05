Supercoppa Italiana 2026, è ufficiale: si gioca in Arabia con format a 4 squadre

02/05/2025 | 16:53:02

La Supercoppa Italiana 2026 si giocherà ancora in Arabia con il format a 4 squadre. Nel corso dell’Assemblea di Serie A, andata in scena in videoconferenza in mattinata, l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rivelato di aver ricevuto la conferma di interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre. In attesa di definire le date in cui si disputerà la competizione, le prime due squadre qualificate sono le finaliste di Coppa Italia, Bologna e Milan, mentre le altre due saranno le prime due della classifica della Serie A al termine del campionato 2024/25 (ad ora Napoli e Inter). Ogni anno Riyad paga 23 milioni per avere la Supercoppa italiana: 6,8 entrano direttamente nelle casse della Lega, mentre i restanti 16,2 vengono ripartiti tra le quattro partecipanti, 8 alla vincitrice, 5 alla finalista e 1,6 alle due semifinaliste sconfitte.

FOTO: Instagram Serie A