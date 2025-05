Supercoppa Italiana 2025-2026, definiti gli accoppiamenti

24/05/2025 | 12:49:59

Dopo l’ultima giornata di Serie A si sono definite le partecipanti alle final four della prossima Supercoppa Italiana che si giocherà ancora in Arabia Saudita. Il tabellone delle format dunque è ora completo, anche se manca ancora la data e il luogo in cui si giocheranno le sfide, che saranno Inter-Bologna e Napoli-Milan.

Foto: Logo Supercoppa Italiana