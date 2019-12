Supercoppa, i convocati di Sarri per Juventus-Lazio: c’è anche Chiellini

Sono stati resi noti i convocati di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, per la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio. La partita è in programma per domenica 22 dicembre alle 17:45, a Riyad (Arabia Saudita). Ecco la lista completa, nella quale figura anche Giorgio Chiellini. Il difensore non è ancora a disposizione, ma si unisce ai compagni in occasione della gara che mette in palio il primo trofeo stagionale.

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

20. Pjaca

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon

Foto: Twitter Juventus