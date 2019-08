Supercoppa Germania: Borussia Dortmund -Bayern, le formazioni ufficiali

In Germania si inizia a fare sul serio. Va in scena il Klassiker nella 20^ edizione del trofeo tedesco: il Bayern campione in Bundesliga e nella Coppa di Germania affronta al Signal Iduna Park il Borussia, 2° al termine dello scorso campionato. Queste le formazioni ufficiali:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Piszczek, Akanji, Toprak, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, Guerreiro; Alcacer. All. Favre

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Boateng, Alaba; Tolisso, Thiago; Müller, Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Kovac

Foto: Twitter Bundesliga