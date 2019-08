Supercoppa Germania: Alcacer e Sancho firmano il 2-0 del Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco

Il Borussia Dortmund conquista la 20^ edizione della Supercoppa di Germania, battendo 2-0 il Bayern Monaco al Signal Iduna Park. Dopo lo 0-0 della prima frazione, il secondo tempo si apre subito con il gol del Borussia Dortmund. Paco Alcacer sblocca la gara grazie ad una bella girata al volo che batte un incolpevole Neuer. I ritmi si alzano e il Bayern prova ad alzare il baricentro per trovare il gol del pareggio. Prima Davies e poi Kimmich sfiorano il pareggio, ma al 69′ Jadon Sancho conclude in area la sua ottima azione personale con un bel tiro in diagonale. Il raddoppio subito taglia le gambe ai Campioni di Germania che non riescono a sortire azioni pericolose. Per Kovac una brutta sconfitta che fa tornare i fantasmi della scorsa stagione. Per il Dortmund è il terzo sigillo in Supercoppa. Si prospetta una Bundesliga all’insegna delle sorprese.