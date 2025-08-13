Supercoppa Europea: incredibile PSG, rimonta due gol al Tottenham dall’85’ al 94′ e poi trionfa ai rigori

13/08/2025 | 23:18:27

La Supercoppa Europea finisce a Parigi dopo una finale ricca di colpi di scena (6-5 dcr). Il Tottenham va avanti 2-0 con i gol dei difensori van de Ven e Romero, con la complicità di Chevalier non impeccabile al debutto, ma le reti di Lee e Goncalo Ramos prolungano la partita ai rigori dopo il 2-2 dei primi 90′. Gli inglesi sono avanti nella preparazione e si vede, i ragazzi di Luis Enrique però reagiscono con orgoglio e i cambi di Luis Enrique spalancano uno scenario fino a quel momento poco credibile. Lee all’84 riapre la partita, in pieno recupero Goncalo Ramos firma il gol del pareggio. Ai rigori fanno festa i parigini, Chevalier para un rigore a van De Ven, gol decisivo di Nuno Mendes. La sequenza dei rigori:

GOL di Solanke. (T)

Vitinha SBAGLIA. (P)

GOL di Bentancur (T)

GOL di Ramos (P)

Van de Ven sbaglia (T)

GOL di Dembelè (P)

Tel sbaglia (T)

GOL di Lee (P)

GOL di Porro (T)

GOL di Nuno Mendes (P)

PSG (4-2-3-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery (68′ Lee), Vitinha; Doué (77′ Ramos), Barcola (68′ Mbaye), Kvaratskhelia (60′ Ruiz); Dembélé. All. Luis Enrique

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Bentancur, Palhinha (72′ Gray); Kudus (80′ Tel), Sarr (90′ Bergvall)), Spence; Richarlison (72′ Solanke). All. Frank

foto: instagram Tottenham