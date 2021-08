Supercoppa europea, stasera è Chelsea-Villarreal: le probabili formazioni

Questa sera alle 21 andrà in scena la Supercoppa europea tra Chelsea e Villarreal, ovvero tra la vincente della Champions League e quella dell’Europa League. Pochi i dubbi di formazione per i due allenatori: Tuchel darà spazio al tridente Ziyech-Werner-Havertz. Emery, invece, dovrà rinunciare a Parejo e affiderà le proprie speranze in attacco a Gerard Moreno, fresco di rinnovo del contratto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; Hudson Odoi, Kanté, Kovacic, M. Alonso; Ziyech, Werner, Havertz. All. Tuchel.

Villarreal (4-4-2): Asenjo; M. Gaspar, Pau Torres, Albiol, A. Moreno; Pino, Morlanes, Trigueros, Pedraza; Fer Nino, Gerard Moreno. All. Emery.

