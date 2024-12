Supercoppa Europea 2025, si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine

Scelta storica per il calcio italiano. Per la prima volta da quando esiste la Supercoppa Europea, si giocherà in Italia. Per la precisione al Bluenergy Stadium di Udine il 13 agosto 2025 ci sarà il match che metterà in gioco tra la squadra detentrice di Champions ed Europa League la Supercoppa Europea. Grande riconoscimento anche all’Udinese che ha costruito un bellissimo impianto, uno dei più nuovi e moderni nella nostra Nazione.