Supercoppa di Spagna: le formazioni di Barça-Atletico. C’è Vidal dal 1′

Arturo Vidal resta il grande obiettivo per il centrocampo dell’Inter, come confermato anche in giornata da Beppe Marotta. Intanto, Ernesto Valverde manda un altro messaggio di mercato ai nerazzurri: il cileno sarà titolare nella semifinale di Supercoppa tra il Barça e l’Atletico Madrid, ennesima conferma di come il club catalano consideri Vidal un elemento molto importante. Di seguito le formazioni ufficiali pubblicate su Twitter dalle due squadre:

Our Starting 1️⃣1️⃣ for the Spanish Super Cup semifinal! — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 9, 2020

Foto: Twitter personale Vidal