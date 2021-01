Supercoppa di Spagna, il Real Madrid cade con il Bilbao (2-1). La finale sarà Barcellona-Athletic

L’Athletic Club del tecnico Marcelino Garcia Toral batte per 2-1 il Real Madrid di Zinedine Zidane e stacca il pass per la finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Nel campo neutro di Malaga è la doppietta di Raul Garcia a decidere, avvenuta nel primo tempo. Al 73′ Benzema accorcia le distanze ma il pari non arriva, nonostante vari tentativi ed i nove minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Muniera.