Supercoppa di Spagna: il Real cala il tris al Valencia e vola in finale. Kroos, gol da corner

Un super Real Madrid stacca il pass per la finalissima della Supercoppa spagnola, in corso di svolgimento a Gedda: nella prima semifinale, la squadra di Zidane schianta il Valencia, dominando più di quanto dica il 3-1 con cui si chiude il match. A segno Kroos (direttamente da calcio d’angolo), Isco e Modric, inutile il rigore realizzato nei minuti di recupero da Parejo. Ora il Real attende l’esito di Barça-Atletico (in programma domani alle 20) per conoscere l’avversaria da affrontare nella finale di domenica.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid