Supercoppa di Spagna, il Barcellona va in finale. Battuto il Betis ai rigori. Domenica sfida al Real Madrid

Come il Real Madrid ieri sera, anche il Barcellona si qualifica alla finale di Supercoppa di Spagna ai calci di rigore. Il Betis regge, anche in 10, e si arrende solo ai tiri dagli 11 metri.

I 90 minuti si sono conclusi sull’1-1. Lewandowski al 40′ ha portato in vantaggio i blaugrana. Nella ripresa, pari del Betis al 77′ con Fekir. Si va ai supplementari.

Al 93′, Ansu Fati regala il 2-1 ai catalani, immediata la risposta del Betis che pareggia al 100′ con Moron. Betis che resta in 1o per il rosso a Guardao. Gli andalusi reggono l’assesio del Barcellona che deve accontentarsi dei calci di rigore.

Fatali gli errori di Juanmi e Carvalho per il Betis. Pe ril Barcellona 4 gol su 4 tiri, con Lewandowski, Kessie, Ansu Fati e Pedri a segno.

Domenica “clasico” con il Real di Ancelotti per l’assegnazione del titolo.

Foto: twitter Barcellona