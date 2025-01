Il Barcellona si qualifica per la finale della Supercoppa di Spagna. In semifinale, la compagine di Flick batte 2-0 l’Athletic Bilbao. Un gol per tempo per i catalani a segno con le stelline Gavi e Yamal. Il Barcellona attende ora l’avversaria della finale che uscirà dalla vincente di Real Madrid-Maiorca di domani sera.

Foto: sito Barcellona