Supercoppa di Serie C, fa festa il Benevento: netto 4-1 in casa del Vicenza

16/05/2026 | 22:28:57

Era uno spareggio per vincere la Supercoppa di Serie C. Il Benevento ha dato una prova di forza importante in casa del Vicenza. Netto 4-1 ai veneti in una gara quasi mai senza storia. Per le streghe, tripletta di Lamestra a indirizzare la gara, oltre al gol di Salvemini. Nel finale Caferri, al 91′ trova la rete della bandiera.

Benevento che quindi fa festa e vince la Supercoppa di Serie C. Festa in parte rovinata al Vicenza.

Foto: sito Benevento