Supercoppa di Germania, il Bayern batte 3-1 il Dortmund con il solito Lewandowski (doppietta)

Al Signal Iduna Park di Dortmund si assegna il primo titolo stagionale in Germania, la DFL Super Cup tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Dopo il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gerd Muller, le due squadre hanno dato il via ad un piacevolissimo incontro, avanti i bavaresi all’intervallo grazie a Robert Lewandowski, in gol al 40′.

Nella ripresa Muller raddoppia dopo pochi minuti, al 64′ Reus accorcia le distanze con un bel tiro dalla distanza. Ma il solito Lewandowski chiude i giochi al 74′ con la doppietta personale, conquistando così il primo titolo della gestione Nagelsmann.

Foto: Twitter Bayern