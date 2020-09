Supercoppa di Germania, continua a vincere il Bayern: 3-2 al Dortmund

Continua a vincere il Bayern Monaco che sembra una macchina da guerra con il quinto trofeo stagionale messo in cassaforte. 3-2 per i bavaresi il risultato finale all’Allianz Arena nella Supercoppa di Germania vinta contro il Borussia Dortmund. Nel primo tempo doppio vantaggio per il Bayern con Tolisso e di Muller, poi il pari giallonero con Brandt e Haaland. Nel finale il gol di Kimmich ha messo in cassaforte il match con tanto di Supercoppa.

Foto: bayern twitter