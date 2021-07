Supercoppa di Francia, Mbappé e Donnarumma non convocati dal PSG

Domani si torna a fare sul serio in Francia, con la Supercoppa tra i vincitori del campionato, il Lille e quelli della Coppa di Francia, il PSG.

Per Pochettino, tante le assenze, soprattutto tra i nuovo acquisti. Non convocati i nuovi Donnarumma e Ramos, quest’ultimo per infortunio. Problema anche per Mbappé.

Questa la lista dei convocati:

Bitshiabu, Bitumazala, Diallo, Dina Ebimbe, Draxler, Fernandez Veliz, Franchi, Gharbi, Gueye, Hakimi, Herrera, Icardi, Kalimuendo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Letellier, Michut, Nagera, Navas, Pereira, Simons, Wijnaldum.