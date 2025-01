Supercoppa di Francia, Dembelé al 93′ regala il trofeo al PSG. Battuto il Monaco 1-0

Il Paris Saint-Germain vince la sua 13esima Supercoppa Francese: decisivo un gol di Dembelé (proprio lui), al terzo minuto di un match che sembrava ormai incanalato sullo 0-0 e sui calci di rigore che ne sarebbero conseguiti (come per quella italiana, non sono previsti i tempi supplementari nella Supercoppa Francese in caso di equilibrio nei tempi regolamentari). Tredicesimo titolo che finisce anche sulla personale bacheca del tecnico dei parigini, Luis Enrique.

Foto: sito PSG