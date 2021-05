Supercoppa di C: la Ternana batte il Perugia e si aggiudica il trofeo

La Ternana vince la Supercoppa di Serie C dopo aver batuto al “Libero Liberati” di Terni il derby umbro contro il Perugia. Decide la rete di Salzano al 64′ per il decisivo 1-0 della Ternana, già vincitori del Girone C con la conseguente promozione in Serie B. Adesso anche la vittoria della Supercoppa a conferma di una stagione da incorniciare. La partita è stata equilibrata nei minuti iniziali, ma dopo la squadra di Cristiano Lucarelli ha preso il dominio del campo confermandosi la squadra più forte di questa Serie C. Alla mezz’ora di gioco il primo squillo di Cesar Falletti con una grande azione terminata con un diagonale destro sull’esterno della rete. La partita non si sblocca e le due squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa la Ternana si fa vedere in zona offensiva ancora una volta con un destro della distanza di Falletti, che viene murato dalla difesa avversarie, ma anche i ragazzi di Fabio Caserta si rendono molto pericolosi: al 57′ Iannarilli salva tutto su un tiro di Merlchiorri da ottima posizione. I rossoverdi continuano a spingere e al 64′ trovano la rete del vantaggio con Aniello Salzano, che sfrutta il perfetto assist di Falletti e batte Minelli con il mancino. Il Perugia accusa il colpo restando anche in dieci all’82 a causa dell’espulsione per doppio giallo di Vanbaleghem e vede definitivamente tramontare le speranze di rimonta.

Foto: Twitter Ternana