Supercoppa, delegazione nerazzurra all’Ambasciata italiana di Riyad

In vista della finale di Supercoppa Italiana, che andrà in scena questa sera allo stadio Al-Awwal Park di Riyad, una delegazione dell’Inter si è recata all’Ambasciata italiana in Arabia Saudita. Oltre a Marotta, Antonello e Zanetti erano presenti anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Lorenzo Casini, il Presidente del Senato Ignazio La Russa ed il CT della Nazionale Luciano Spalletti. La nota del club nerazzurro: “In occasione della finale di oggi, Javier Zanetti, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta sono stati accolti all’Ambasciata Italiana insieme al Presidente del Senato Ignazio La Russa, al Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e al Ct della nazionale Luciano Spalletti”.

Foto: sito ufficiale FC Inter