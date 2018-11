Superclasico, il Comune di Genova lancia la proposta: “Giocate la finale al Ferraris”

La finale di Copa Libertadores al “Ferraris”? In attesa che martedì 4 dicembre 2018 venga presa la decisione ufficiale sul luogo e data del Superclasico di ritorno tra River e Boca, il Comune di Genova ha lanciato la proposta. Questo il testo della missiva che il Cav. Stefania Anzalone, Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Genova, ha inviato a Daniel Angelici e Rodolfo D’Onofrio, presidenti di Boca Juniors e River Plate:

“Egregi Presidenti,

la nostra città, vicina in modo storico, culturale e sportivo a Buenos Aires, sente moto profondi e indissolubili i legami con i Vostri due prestigiosi Clubs fondati da nostri conterranei emigrati dall’Italia in Argentina agli albori del ‘900, e ad oggi gemellati con le nostre due squadre Genoa e Sampdoria.

I fatti dolorosi che ci hanno ultimamente colpito, hanno risvegliato un profondo senso di comunità e di riscoperta delle nostre radici; pertanto in qualità di Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Genova, sono lieto di comunicarVi che la nostra città è onorata e si rende disponibile ad ospitare questa importante e prestigiosa garadi Finale di Coppa e derby della Capitale Argentina.

Grato per la vostra attenzione resto a disposizione per ogni Vostra necessità”.