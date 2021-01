Superba Atalanta, 3-0 al Milan! Decidono Romero, Ilicic (rigore) e Zapata

Impresa dell’Atalanta in casa del Milan, dopo una partita gestita bene per una vittoria meritata. A sbloccare è stato Romero con un colpo di testa al 26’ su cross di Gosens. All’8’ della ripresa il raddoppio su rigore di Ilicic per fallo di Kessie sullo stesso sloveno. Al 32’ st il tris di Zapata. L’Atalanta aveva sfiorato il tris con lo stesso colombiano due volte (colpito anche un palo) e con Ilicic, il Milan ha creato poco anche dopo gli ingressi di Mandzukic e Rebic, subendo per gran parte della gara. I rossoneri restano in testa alla classica a quota 43, l’Atalanta sale a 36 punti.

Foto: Twitter Atalanta