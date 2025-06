Super Yildiz bussa due volte e la Juve vede gli ottavi del Mondiale

22/06/2025 | 20:03:03

Due reti di Yildiz lanciano la Juventus a un passo dagli ottavi del Mondiale per Club, i bianconeri superano senza affanni il Wydad e ora aspettano il dovere del City per staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. Scatenato il talento turco, che ha aperto le marcature al 7′ con una conclusione deviata che gli nega di fatto la tripletta, nonostante il 2-0 al 16′. Accorciano le distanze i ragazzi di Benhachem con un bel gol di Lorch, ma poi ancora Yildiz va in gol e fa calare il sipario sulla partita. Nel recupero arriva il poker con Vlahovic su rigore. Finisce 4-1.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa (73′ Nico Gonzalez), McKennie (46′ Koopmeiners), Thuram, Cambiaso; Conceicao (73′ Locatelli), Yildiz (85′ gatti); Kolo Muani (73′ Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Adzic, Kostic, Weah, Rugani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Tudor.

Wydad AC (3-4-3): Benabid; Ferreira, Boutouil (78′ Harkass), Meijers (46′ Mwalimu); Moufi (87′ Aziz Ki), Zemraoui (78′ Mailula), El Moubarik, Moufid; Amrabat, Lorch, Obeng (46′ Al Somah). A disposizione: Aqzdaou, El Motie, Benktib, Boucheta, Fatihi, Mahtou, Malsa, Moutaraji, Pedrinho, Rayhi. Allenatore: Benhachem.

foto: Instagram Juventus