Super Verona, tris al Lecce. Il Parma vince e aggancia il sesto posto, Samp-Sassuolo 0-0

Sono terminate le tre gare in programma nel pomeriggio e valide per la 21esima giornata di Serie A. Vince il Parma, che al Tardini si impone 2-1 contro l’Udinese grazie ai gol di Gagliolo e Kulusevksi. I gialloblù agganciano così il Milan e Cagliari al sesto posto in classifica. Importante successo anche per il Verona: la squadra di Juric rifila un sonoro 3-0 al Lecce, a segno Dawidowicz, Pessina e Pazzini. Finisce 0-0, invece, la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Sassuolo, da segnalare l’espulsione di Peluso al 26′ del primo tempo. A seguire il quadro completo:

Venerdì 24 gennaio

20:45 Brescia-Milan 0-1 (Rebic)

Sabato 25 gennaio

15:00 Spal-Bologna 1-3 (Petagna (rig.) – Vicari (ag), Barrow, Poli)

18:00 Fiorentina-Genoa 0-0

20:45 Torino-Atalanta 0-7 (Ilicic 3, Muriel 2, Gosens, Zapata)

Domenica 26 gennaio

12:30 Inter-Cagliari 1-1 (Lautaro – Nainggolan)

15:00 Parma-Udinese 2-0 (Gagliolo, Kulusevski)

15:00 Sampdoria-Sassuolo 0-0

15:00 Verona-Lecce 3-0 (Dawidowicz, Pessina, Pazzini)

18:00 Roma-Lazio

20:45 Napoli-Juventus

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 48; Lazio* 45; Roma, Atalanta 38; Milan, Cagliari, Parma 31; Verona* 29; Torino, Bologna 27; Fiorentina 25; Napoli, Udinese 24; Sassuolo 23; Sampdoria 20; Lecce 16; Brescia, Spal, Genoa 15.

* una partita in meno