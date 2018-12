Super Pippo, le parole di Bigon e la palla alla proprietà

Riccardo Bigon ha confermato, almeno a parole, Inzaghi sulla panchina del Bologna. Non ha dato il cento percento e c’è una spiegazione chiara. L’ultima parola, quindi la palla, spetta alla proprietà e sarà il confronto tra Saputo e il delegato Fenucci a scrivere la parola definitiva sulla vicenda. Inzaghi resta appeso a un filo, e spera di potersi giocare la sua ultima chance contro il suo vecchio Milan, ma è evidente che la proprietà non possa essere soddisfatta (eufemismo) di un rendimento pessimo. Otto sconfitte in quindici partite sono una sentenza: dal colloquio Saputo-Fenucci si capirà se Inzaghi potrà ancora essere l’allenatore del Bologna almeno per un’altra partita.

Foto: Twitter Bologna