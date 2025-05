SUPER PIPPO INZAGHI, PISA (A)MA SOLO TE

05/05/2025 | 15:00:29

4 maggio 2025. Una data che a Pisa si ricorderanno in molti, così come il nome di Filippo Inzaghi che ha riportato i nerazzurri in Serie A dopo 34 anni di assenza (l’ultima volta era la stagione 1990-91).

“Io che Amo solo te”, questo lo slogan promozione dei toscani. Una frase che in molti tifosi hanno dedicato e dedicheranno a Super Pippo in questi giorni di festa. E anche lo stesso tecnico ha rivelato quanto fosse importante per la città tornare nel massimo campionato toscano: “Molta gente mi ha chiesto la promozione in lacrime”. Un sogno che Pippo e i suoi ragazzi hanno trasformato in realtà, regalando notti magiche al Pisa e alla sua gente.

Un altro capolavoro che certifica uno status per Inzaghi: quello di uomo-promozione. Si tratta, infatti, del secondo salto dalla B alla A della carriera, dopo quello a suon di record centrato con il Benevento nel 2019/20, conquistato con ben sette turni di anticipo, col maggior numero di punti, 86, nella serie cadetta a 20 squadre. In totale però è la terza promozione in poco più di dieci anni da allenatore, perché c’è anche quella con il Venezia dalla Serie C alla B al termine della stagione 2016/17. E poi ci sono i dati. Inzaghi è infatti l’allenatore con la miglior media punti tra quelli in attività con almeno 50 panchine in Serie B: 1.79 in 187 panchine nella categoria, meglio di Fabio Grosso e Giovanni Stroppa. Numeri che sanno di garanzia.

Foto: Instagram Pisa