Super Pippo, che disastro! Bologna in caduta libera. Ora…

Con la sconfitta di Genova contro la Sampdoria si registra l’ennesimo tonfo in casa Bologna. Stasera – ad onor del vero – la prestazione non è stato poi così deludente, ma classifica resta a dir poco deficitaria e i numeri sono impietosi. A questo punto, la posizione di Filippo Inzaghi, non è poi così solida. La società guidata da Saputo molto probabilmente confermerà ancora la fiducia al proprio tecnico e si prenderà del tempo per riflettere: 14 partite, 11 punti, terzultimo posto, 12 gol fatti e ben 22 subiti, questo è il pessimo score dei rossoblu con Super Pippo. Il Bologna è, dunque, in caduta libera e non vince dal lontano 30 settembre contro l’Udinese al “Dall’Ara” (2-1 il finale). Per ora non è previsto alcun ribaltone, ma molto potrebbe dipendere dal risultato finale dello scontro diretto in programma contro l’Empoli durante il prossimo weekend.

Foto: Bologna Twitter