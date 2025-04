Super Pedro salva la Lazio e risponde alla doppietta di Ondrejka: 2-2 all’Olimpico

Pedro salva la Lazio e riacciuffa il Parma: 2-2 all’Olimpico. La gara si sblocca dopo appena 3′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Chivu: Valeri trova Ondrejka al centro dell’area che, con freddezza, mette la palla all’angolino non lasciando scampo a Mandas. La Lazio prova a reagire, ma il Parma si difende con ordine. E a inizio ripresa, al 47′, arriva anche il raddoppio dei crociati, ancora una volta con Ondrejka che riparte molto bene sulla fascia sinistra, vince un rimpallo e poi è molto reattivo nel controllare il pallone e concludere con l’interno destro praticamente nell’angolo alto alla sinistra di Mandas. Baroni cambia subito: fuori Dia, dentro Pedro. Ed è proprio lo spagnolo a salvare la Lazio con una doppietta tra il 79′ e l’84’: il primo ribadendo in rete la respinta di Suzuki sulla conclusione di Tchaouna. Il secondo, invece, di testa sfruttando al meglio il cross di Pellegrini. Termina così 2-2 all’Olimpico, la Lazio sale a quota 60 punti, agganciando la Roma, restandoo a -1 dalla Juve e a -2 dal Bologna. Il Parma, invece, sale a quota 32 punti, portandosi a +7 sulla zona salvezza.

Foto: Instagram Lazio