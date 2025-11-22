Super Newcastle: battuto il Manchester City 2-1
22/11/2025 | 21:28:09
Il big match della serata di Premier va al Newcastle che batte 2-1 il Manchester City. Mattatore della serata Harvey Barnes con una doppietta. La rete del momentaneo pari siglata da Ruben Dias nella ripresa. Il Newcastle batte il City 2-1, si interrompe a quattro partite di fila il filotto di successi della compagine di Guardiola, che resta terza, confermando il sorpasso del Chelsea di Maresca secondo a +1 e con l’Arsenal che va in fuga. Il Newcasltle sale a 15.
Foto: sito Newcastle