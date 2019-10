Super Milik trascina il Napoli: 2-0 all’Hellas al San Paolo

Arek Milik trascina il Napoli nel secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti torna a prendersi i tre punti battendo al San Paolo per 2-0 un buon Verona grazie alla super doppietta dell’attaccante polacco, che mette così in cassaforte i primi due gol stagionali in maglia azzurra. Il Napoli ritrova la vittoria e sale così a quota 16 punti in classifica, mentre l’Hellas resta fermo a 9.

Sabato 19 ottobre

15:00 Lazio-Atalanta 3-3 (Immobile 2, Correa – Muriel 2, Gomez)

18:00 Napoli-Verona 2-0 (Milik 2)

20:45 Juventus-Bologna

Domenica 20 ottobre

12:30 Sassuolo-Inter

15:00 Cagliari-Spal

15:00 Sampdoria-Roma

15:00 Udinese-Torino

18:00 Parma-Genoa

20:45 Milan-Lecce

Lunedì 21 ottobre

20:45 Brescia-Fiorentina

CLASSIFICA: Juventus 19; Inter 18; Atalanta 17; Napoli 16; Roma, Lazio 12; Cagliari, Fiorentina 11; Torino 10; Verona, Bologna, Parma, Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Spal, Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3.

Foto: Twitter ufficiale Napoli