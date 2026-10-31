Super Milan, tris firmato da Pulisic-Rabiot-Moreira. 3-1 all’Inter dopo 45′ (gol di Bastoni)
31/10/2026 | 21:37:15
3-1 Milan nei primi 45′ del derby. Partenza roboante del Milan, che punisce l’Inter addormentata. Subito Moreira mette dentro per Pulisic che sblocca il derby. Nerazzurri in affanno, il Milan spinge e sugli sviluppi di un corner arriva il raddoppio firmato da Rabiot. L’Inter piano piano entra in partita e accorcia su calcio d’angolo con un colpo di testa di Bastoni. Il Milan però nel miglior momento dei nerazzurri trova il 3-1 con una punizione di Moreira.
foto x milan