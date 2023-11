Super Maignan salva al 95′, il Milan soffre ma vince 1-0 contro la Fiorentina. Decide il rigore di Theo Hernandez

Il Milan soffre, ma vince 1-0 contro la Fiorentina: decisivo il rigore di Theo Hernandez. Dopo un avvio molto equilibrato con le difese a farla da padrona, al 21′ arriva la prima conclusione verso la porta. Ed è a tinte rossonere. Pulisic mette giù un pallone respinto dalla difesa viola e lascia lascia andare una bella conclusione dal limite dell’area, ma Terracciano è attento e devia sopra la traversa. Al 29′ è ancora il Milan a rendersi pericoloso, ma Calabria spreca tutto. Al 31′ arriva anche la prima occasione per i viola con Sottil, un tiro di facile lettura per Maignan. Si accende la sfida sul finale. Al 39′ è Nico Gonzalez che può sboccare l’incontro innescato da Duncan. Ma l’esterno argentino decide di calciare sul palo più lontano, una conclusione che sorvola la traversa della porta protetta da Maignan. Al 42′, invece, l’occasione è dei rossoneri: cross di Calabria deviato da Biraghi, Terracciano risponde con i piedi e, dopo una carambola, il difensore finisce in calcio d’angolo. E proprio dalla bandierina arriva il colpo di testa di Pobega che impegna Terracciano. Al 47′ invenzione di Jovic che trova l’inserimento di Theo Hernandez che, entrato in area di rigore e a tu per tu con Terracciano, viene atterrato da Parisi. Calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso terzino francese che spiazza Terracciano e porta avanti il Milan a pochi secondi dall’intervallo. Subito ritmi altissimi nella ripresa e già al 50′ si vive di ribaltamenti continui: cross di Theo e testa di Chukwueze, Terracciano blocca. Sul ribaltamento Maignan ferma, a tu per tu, Beltran lanciato a rete. Problemi per Maignan, ma il portiere rimane in campo. E al 54′ è proprio Maignan a far tremare i rossoneri con un rinvio consegnato direttamente sui piedi di Duncan, alla conclusione va Nico Gonzalez ma il suo sinistro è impreciso e si spegne di poco sul fondo. La Fiorentina alza il baricentro ma non riesce a sfondare la linea difensiva rossonera. Al 75′ arriva la grande occasione per il raddoppio rossonero con Luka Jovic, ma il serbo calcia sulla figura di Terracciano in uscita. È l’83’ quando la storia viene riscritta: Francesco Camarda entra in campo e diventa il più giovane esordiente della storia della Serie A. La Fiorentina continua ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio, il Milan si difende. E lo sfiora al 90′ con Maxime Lopez che sfiora l’incrocio dei pali dopo un’azione prolungata all’interno dell’area rossonera. Al 95′, invece, è Maignan a salvare il Milan con un autentico miracolo (di testa) su Mandragora che, ormai, era andato a botta sicura a pochi passi dalla linea di porta, Termina così 1-0 a San Siro, il Milan si riprende il terzo posto.

Foto: Instagram Milan