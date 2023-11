Lukaku show: poker all’Azerbaigian nel primo tempo

Romelu Lukaku è on fire e l’Azerbaijan se ne sta rendendo conto. L’attaccante della Roma è stato il protagonista assoluto del match di questa sera tra il Belgio e proprio la nazionale azera, che alla fine del primo tempo si trova a rincorrere, sotto con un netto 5-0 e in dieci uomini per il doppio giallo di Israfilov.

Mattatore, come detto, Romelu Lukaku, autore di quattro dei gol segnati dal Belgio, in appena 37 minuti (l’altro porta la firma dell’ex Atalanta Castagne). Una grande prestazione per l’attaccante della Roma, dominatore assoluto contro gli azeri e in rete per quattro volte dal 17′ al 37′ del primo tempo. In attesa della ripresa.

Foto: Instagram Lukaku