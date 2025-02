Super Lewandowski: il Barcellona pensa al rinnovo

Fino a questo momento, Lewandowski è sicuramente uno degli uomini più decisivi del Barcellona. Nonostante gli anni passino, il polacco rimane sempre chirurgico di fronte al portiere e le testimonianze arrivano dai numeri collezionati in questa stagione: 31 gol e 3 assist in 33 presenze collezionate tra coppe e campionato. Cifre importanti e che fanno interrogare sul futuro dell’ex bomber del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, però, Lewandowski avrebbe già chiuso un accordo con il Barcellona per continuare a vestire la maglia blaugrana. Nonostante molte voci parlassero di un rinnovo per una sola stagione con opzione per un’eventuale seconda, l’accordo chiuso prevederebbe un prolungamento di un solo anno.

FOTO: X Barcellona